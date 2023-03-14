Происшествия 14 марта 2023, 23:56 Месячный сын блогера-сыроеда Лютого умер от истощения Месячный ребенок блогера-сыроеда Лютого умер от истощения и пневмонии в Сочи РИА «Новости»

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Месячный сын блогера-сыроеда Максима Лютого умер в Сочи, предположительно, от истощения и пневмонии. Малышу стало плохо 8 марта, родители повезли его в больницу. Об этом сообщили «Известия»со ссылкой на источник.

Младенец умер по дороге в 9-ю детскую больницу. Следователи возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Они провели обыски в квартире у супружеской пары и изъяли документы.

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Максим Лютый с 22-летней женой Оксаной переехал в 2022 году в Сочи. Он арендовал дом в Огородном переулке. Жена блогера забеременела и супруги решили, что она будет рожать дома без медицинской помощи. Когда малыш появился на свет, родители не только не убедились в том, что он здоров, но даже не стали его регистрировать.

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Максим Лютый пропагандирует сыроедение и фрукторианство, а также праноедение. Он призывает людей питаться энергией солнца вместо еды. Блогер рекомендует полностью отказаться от мяса. Он является тренером и автором методики «Очищение организма».