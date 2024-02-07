Общество 07 февраля 2024, 12:57 Блиновской разрешили ходить в салон красоты в СИЗО Ботова: блогер Блиновская сможет посещать салон красоты и спортзал в СИЗО Москвы РИА «Новости»

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Задержанная блогер Елена Блиновская, содержащаяся в следственном изоляторе № 6 «Печатники», может пользоваться услугами находящегося там салона красоты. Об этом сообщила «АиФ» представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова после визита к арестованной.

По ее словам, в следственном изоляторе «Печатники» работает полноценный салон красоты, предлагающий услуги маникюра, педикюра, стрижек, окрашивания и прочих косметических процедур. Также в СИЗО имеется спортзал. За возможность воспользоваться этими услугами придется заплатить.

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«Так что Блиновская имеет возможность им воспользоваться», — отметила Ботова.

Блогера поселили в четырехместной камере вместе с тремя женщинами, среди которых — доктор и кандидат наук, также обвиняемыми в совершении ненасильственных правонарушений. В помещении имеется телевизор, холодильник и душевая кабина.

Ранее Блиновская находилась в карантинной камере на двадцать человек для прохождения медицинского осмотра. Там у нее началась депрессия.

Блиновскую заключили под стражу на три месяца после того, как она нарушила условия домашнего ареста. Во время расследования выяснилось, что она пренебрегла наложенными на нее ограничениями, устроив вечеринку в новогоднюю ночь и пригласив одного из свидетелей по ее делу.