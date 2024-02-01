Знаменитости 01 февраля 2024, 22:37 Блиновская впала в депрессию в СИЗО Shot: Блиновская похудела на несколько килограммов в СИЗО из-за стресса РИА «Новости»

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Отправленная в СИЗО блогер Елена Блиновская впала в депрессию и похудела на несколько килограммов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Блогер практически не общается с сокамерницами, у нее плохой аппетит.

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«Сейчас Блиновская в карантинной камере на 20 человек, а через несколько дней ее переведут в обычную — с телевизором и холодильником, где „королеве марафонов“ будут доступны ежедневные прогулки, парикмахерская и посещение библиотеки», — уточнил канал.

В публикации отметили, что она сможет заказывать себе комплексные блюда из «кулинарной лавки, но ей придется работать вместе с сокамерницами. Также существует вероятность, что ее переведут в спецблок с усиленным контролем и системой видеонаблюдения во избежание „внештатных ситуаций“, уточнил канал.

Ранее адвокат Блиновской Наталья Сальникова заявила, что оспорит арест инфлюенсера. По ее словам, она подала апелляционную жалобу на оспаривание ареста, которая уже поступила в Мосгорсуд.

Блиновскую увезли в СИЗО 22 января из-за нарушений условий домашнего ареста. Здесь ей придется, как и другим сокамерницам, мыть полы в камере и туалете, а также питаться наравне с другими арестантами.