Общество 21 марта 2023, 15:52 Миллионник с долгами. Блогер Митрошина пошла по пути Лерчек 💰 Юрист Самедова: блогера Митрошину могут экстрадировать из ОАЭ по договору с Россией "ВКонтакте"

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Александру Митрошину подозревают в уклонении от уплаты налогов. По примеру своей коллеги Лерчек, 28-летний блогер задолжала миллионы налогов, однако успела благополучно съехать в Дубай на ПМЖ. Вот только между Россией и ОАЭ действует договор о выдаче преступников.

Митрошину обвиняют в неуплате налогов

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Александры Митрошиной. Блогера-миллионника подозревают в неуплате налогов в особо крупном размере: она задолжала государству более 120 миллионов рублей.

Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, с октября 2020 по май 2022 года применяла упрощенную систему налогообложения, хотя получала куда больший доход и должна была платить стандартные НДФЛ и НДС. Похожую схему использовали супруги Чекалины, которые с начала марта тоже под следствием.

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Блогер выводила деньги, полученные от продажи разнообразных курсов и марафонов через собственные аффилированные и контролируемые ею ИП. Следователи провели обыски по месту регистрации Митрошиной и устанавливают возможных соучастников.

Путь от журналиста до блогера

Александра Митрошина родилась в 1994 году в Петрозаводске. Свой блог начал вести еще в 1️2 лет на сайте Diary.ru, позже завела аккаунт в Instagram*.

После школы поступила на факультет журналистики МГУ и получила диплом бакалавра.

Магистратуру окончила уже на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Девушка работала журналистом, ведущей на радио, писала обзоры на различные гаджеты. Однако в итоге решила заниматься только блогом.

Позже Александра не раз рассказывала, что примерно три года безуспешно пыталась раскрутить свою страницу в Instagram*. Она вкладывала туда практически все заработанные деньги, пока наконец не нашла путь к успеху.

Сейчас курсы «как раскрутить блог, стать богатым и знаменитым» не продает только ленивый. Митрошина стала пионером жанра и начала активно сбывать сакральные знания, вести семинары, марафоны, запустила собственный подкаст. Не чуралась откровенно просить донаты у подписчиков.

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Блогер выпускала книги, продавала рекламу и кооперировалась с коллегами, запускала линию своей одежды. Первой серьезной покупкой девушка называет часы Rolex почти в миллион рублей. Позже она рассказала, что однажды заработала за один день 22 миллиона (а впоследствии даже «140 миллионов за час»).

Митрошина не забывала, что «поэт и гражданином быть обязан», поэтому в 2019 году поучаствовала в акции «Я не хотела умирать» в поддержку закона о домашнем насилии. Нет, конкретно специально никто никого не избивал: просто «знаменитости» гримировались под жертв и выставляли снимки в соцсетях.

Instagram

Спустя два года опыт было решено повторить. На этот раз блогер выступила в защиту Алексея Навального. Но «оппозиционная деятельность» не помешала властям Украины на три года запретить Митрошиной въезд в страну: в Киеве она не смогла правильно ответить на извечный вопрос «Чей Крым?».

С прошлого года экс-журналистка эмигрировала в Объединенные Арабские Эмираты. Кстати, именно с 2022-го у Митрошиной и начались проблемы с налогами. В Instagram* она рассказывала, что за ней числилось более 200 миллионов рублей долга.

Заплатила Александра долг или нет — неизвестно. Сейчас она живет вместе со своим парнем Марком, который на семь лет моложе и занимается организацией различных семинаров и встреч. Словом, ценный член команды (вы же не думали, что блогер создает свой контент самостоятельно?).

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«Матерь вложья», как она сама себя окрестила, рассказывала, что продает последний курс своего знаменитого руководства по блогингу и собирается заняться новым бизнесом: открыть школу танцев в Дубае. Там же должен пройти анонсированный «трансформационный» форум, который стартует 1 апреля.

За то, чтобы послушать рассказ о неудачных проектах и жизненных испытаниях Александры в онлайн-трансляции, придется выложить около шести тысяч рублей. Лично побывать на встрече дороже — от 31 до 110 тысяч рублей.

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Митрошина официально зарегистрировала в России компанию «Инновационные технологии для блогеров» с доходом около семи с половиной миллионов рублей. Также до 2022 года она была совладельцем ООО «Тынеодна», чей доход — около 11 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал SHOT.

Помимо этого, у девушки есть московская недвижимость: квартиры в «Москве-Сити» и Бутове, апартаменты (более 100 квадратных метров) на Большой Дмитровке, возле Большого театра. Апартаменты в Дубае обошлись в 300 тысяч долларов.

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Эксперт в продвижении

Блогер-бровист Виктория Маленкова в разговоре с «360» отметила, что советы и подсказки Митрошиной действительно работали и ее с полным правом можно назвать лидером в создании и продвижении блога.

«Я проходила курс „Инсталогия 2.0“ в 2020 году. Могу честно сказать: он мне помог грамотно упаковать блог и благодаря этому аккаунт в Instagram* стал выглядеть экспертным, я создала собственную стратегию по продвижению», — рассказала Маленкова.

Она добавила, что благодаря курсу Митрошиной не только поняла, как зарабатывать на любимом хобби, но и сама начала проводить онлайн-обучение по оформлению бровей. Но Маленкова призналась, что никогда не задумывалась, может ли ее наставница скрывать налоги.

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Возможна экстрадиция

Юрист Сабина Самедова объяснила в разговоре с «360», что следователям необходимо допросить Митрошину. Поэтому ей должны либо лично вручить повестку, либо передать с помощью средств связи, совершеннолетнего члена семьи, администрации по месту работы и так далее.

Если Митрошина не появится без уважительных причин, ее, скорее всего, приговорят. Потом Россия сделает запрос об экстрадиции в Объединенные Арабские Эмираты, согласно соответствующему договору между странами. Сабина Самедова

Самедова уточнила: при условии, что Митрошину накажут заключением на срок от одного года, ОАЭ ее непременно выдадут. Так как девушке вменяют преступление, предусмотренное второй частью статьи 198 Уголовного кодекса, ей грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей.

Либо Александра должна будет заплатить сумму в размере заработной платы (или иного дохода) за период от 18 месяцев до трех лет, пояснила юрист. Штрафы могут заменить принудительными работами на до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

«Важно отметить, что статья 76.1. Уголовного кодекса может освободить осужденного от уголовной ответственности, если он впервые совершил подобное преступление и возместил ущерб государству до назначения заседания в суде первой инстанции», — напомнила Самедова.

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Безграмотность или намеренный обман

Юрист согласилась, что схема ухода от налогов Митрохиной похожа на ситуацию с блогером Валерией Чекалиной, известной как Лерчек: она уклонялась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 311 миллионов рублей.

«И там, и там девушки применяли УСН на ИП, где допустимый лимит доходов в 200 миллионов рублей в год и остаточная стоимость активов — 150 миллионов рублей в год. Если доходы превышены, ИП обязан перейти на ОСН и уплачивать предусмотренные таким налоговым режимом НДС и НДФЛ», — сказала Самедова.

По ее словам, есть вероятность, что блогерши просто не разобрались в налоговом праве. Однако не исключено, что они считали свой подход рабочей схемой по уклонению от налоговой ответственности. Но Федеральная налоговая служба ведет тщательный учет всех коммерческих субъектов.

«ФСН вправе провести выездную налоговую проверку деятельности индивидуального предпринимателя. Но такие мероприятия, как правило, проводят редко. Именно этот факт подталкивает инфобизнесменов злоупотреблять достаточно льготными налоговыми режимами и тем самым нарушать закон», — подытожила собеседница «360».

* Социальная сеть Instagram внесена в России в Единый реестр запрещенных сайтов, так как он принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России.