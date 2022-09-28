Бюджет России справится с соцобязательствами после вхождения в состав страны новых субъектов | 360°

Общество 28 сентября 2022, 13:17 Поделиться Telegram

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Viber Бюджет России справится с соцобязательствами после вхождения в состав страны новых субъектов Представитель Кремля Песков: бюджет России выдержит рост соцобязательств РИА «Новости»

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Бюджет России выдержит возросшие социальные обязательства после того, как в состав страны войдут новые территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для этого предстоит проделать серьезную работу, сообщил ТАСС.

«Вы спросили, выдержит ли бюджет? Выдержит. Является ли это предметом для очень серьезной работы, рассчитанной на перспективу? Да, является», — сказал Песков.

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Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, сможет ли бюджет страны обеспечить равные социальные гарантии для населения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, проголосовавших за вхождение в состав РФ.

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Власти ЛНР и Херсонской области сегодня уже обратились к президенту России с просьбой рассмотреть вопрос о присоединении регионов к России.

Пятидневный референдум о вхождении народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России проходил с 23 по 27 сентября.

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