Власти Херсонской области официально попросили принять регион в состав России | 360°

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28 сентября 2022, 13:05

Власти Херсонской области официально попросили принять регион в состав России

Глава Херсонской ВГА Сальдо обратился к Путину с просьбой принять регион в состав России

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Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо по итогам референдума официально обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав страны. Он опубликовал предложение в своем Telegram-канале.

«Наши жители сделали свой исторический выбор и решили стать частью многонационального народа Российской Федерации», — заявил Владимир Сальдо.

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Он подчеркнул, что референдум прошел в соответствии со всеми общепризнанными принципами и нормами международного права. К тому же ООН в своем уставе закрепила право каждого народа самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования. В качестве руководителя региона Владимир Сальдо обратился к Владимиру Путину и предложил принять Херсонскую область в состав России.

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Референдумы на освобожденных территориях Украины завершились 27 сентября. В Херсонской области в голосовании приняли участие более 571 тысячи человек, 87,05% из них поддержали интеграцию с Россией. Явка составила 76,86%.

Новые регионы воспользуются опытом Крыма при переходе на российское законодательство. Они войдут в новый федеральный округ с административным центром в Севастополе.

Референдум

Херсон

Референдум в Херсонской области 2022

Референдумы о присоединении к России

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