Пасечник попросил Путина рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России | 360°

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28 сентября 2022, 12:43

Пасечник попросил Путина рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России

Глава ЛНР Пасечник опубликовал обращение к Путину о вхождении республики в состав РФ

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав РФ на правах субъекта Российской Федерации. Обращение политика появилось в его официальном Telegram-канале.

Пасечник отметил, что жители ЛНР выразили искреннюю благодарность Путину за признание независимости в феврале.

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«Это решение имело для нас огромное значение. Мы осознаем историческую, культурную и духовную связь с многонациональным народом Российской Федерации. Знаем, что Донбасс — часть России, и уже восемь лет воюем за нашу мечту — вернуться в родную гавань», — добавил он.

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Пятидневные референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации прошли с 23 по 27 сентября. По их итогам стало известно, что абсолютное большинство жителей этих регионов поддержали решение.

«Принятое решение спасает миллионы людей от геноцида. Дает возможность нам вместе строить планы на будущее», — заявил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин.

ЛНР

Россия

Референдум в ЛНР 2022

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