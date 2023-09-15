Общество 15 сентября 2023, 14:58 Безработица в России обновила исторический минимум ЦБ: безработица в России снова упала, обновив исторический минимум РИА «Новости»

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Количество безработных в России вновь сократилось, обновив исторический минимум. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

«Безработица вновь обновила исторический минимум. Невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением», — заявили в регуляторе.

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При этом на рынке труда усиливается дефицит свободных трудовых ресурсов, что может немного замедлять российскую экономику, ограничивая предложение.

Прошлый исторический минимум по безработице, установленный Росстатом, достиг трех процентов. Такими данными ведомство поделилось в августе.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что аномально низкая безработица сделала человеческий ресурс самым дефицитным в экономике.