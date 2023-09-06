Общество 06 сентября 2023, 13:58 Глава Минэкономразвития назвал главный минус низкого уровня безработицы Минэкономразвития: низкий уровень безработицы в РФ тормозит рост экономики Freepik

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Низкий уровень безработицы (в июле он составлял всего 3%) тормозит рост экономики в России. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на форуме социальных инноваций регионов.

Он назвал такой уровень «аномальным» для страны и отметил, что сложившая ситуация — «серьезный системный вызов». Зарплаты растут опережающими темпами, но при этом наблюдается дефицит кадров и квалифицированных специалистов.

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«Сложно спорить с тем, что человеческий капитал, человеческий ресурс стал самым дефицитным ресурсом в экономике. <…> Основная проблема — это человеческий ресурс. Это выражается и в крайне низком уровне безработицы», — процитировал Решетникова «Интерфакс».

Он предложил активнее привлекать в российскую экономику мигрантов и тиражировать механизмы нацпроектов по повышению производительности труда на как можно большее количество предприятий. Кроме того, министр считает нужным внедрять искусственный интеллект в производственные процессы.