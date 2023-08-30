Общество 30 августа 2023, 22:36 Безработица в России достигла исторического минимума Росстат: безработица в июле снизилась до исторического минимума в 3% РИА «Новости»

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Уровень безработицы в России достиг исторического минимума. В июле 2023 года он составил 3%, следует из данных Росстата о социально-экономическом положении в стране.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2023 года составил 3% (без исключения сезонного фактора)», — указали в докладе.

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До этого минимальный уровень зафиксировали месяцем ранее — в июне. Тогда уровень безработицы в стране находился на уровне 3,1%.

В июле 2023 года, число безработных, которые соответствуют критериям Международной организации труда, составило 2,3 миллиона человек.

В эту категорию входят люди, у которых нет работы или приносящей дохода деятельности и которые искали работу и были готовы приступить к ней. Из общего количества безработных 1,5 миллиона человек проживают в городах, в селах проживают 0,8 миллиона человек. Средний возраст нетрудоустроенных людей — 35,6 года.