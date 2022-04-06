Режим ЧС в Ростовской области сохранят до снижения числа беженцев из Донбасса

Ростовская область сохранит режим ЧС. Его снимут только после уменьшения потока беженцев из Донбасса. Об этом на брифинге заявил губернатор региона Василий Голубев.

Он отметил, что беженцев из ЛНР и ДНР по-прежнему очень много. Пункты временного размещения (ПВР) и пограничные службы не отметили снижение числа пребывающих из зоны спецоперации.

Губернатор заявил, что причин для отмены режима ЧС в регионе пока нет. Особый статус позволяет властям оперативно помогать беженцам.

«Специальный режим, который позволяет организовывать самую разную помощь, в том числе медицинскую, заниматься жизнеобеспечением, оказывать различного рода психологическую поддержку людям, сохраняется. На все это нужны деньги. В режиме ЧС есть возможность несколько быстрее финансировать такие вещи», — сказал он.

По его словам, в Ростовской области в ПВР находятся около 5,5 тысячи человек, количество функционирующих пунктов временного размещения колеблется от 75 до 95, их развернули в 11 территориях области.

Некоторых беженцев отправляют в другие регионы РФ на поезде. Там их принимают местные ПВР. По всей России организовано 38 пунктов временного размещения в 28 регионах.