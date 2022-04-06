Единовременные выплаты в Ростовской области получили 83 тысячи беженцев из Донбасса
Единовременные выплаты в Ростовской области получили 83 тысячи беженцев из Донбасса
Около 83 тысяч беженцев из Донбасса получили единовременные выплаты, сообщило РИА Новости со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева. Это более 97% от числа всех обратившихся.
«Работа идет постоянно», — сказал он.
Единовременную помощь прибывшие получили именно в Ростовской области, независимо от того, в какой регион поехали после этого. Размер пособия составил 10 тысяч рублей. Губернатор не исключил, что в будущем пособия будут выдаваться и в других регионах.
Беженцы начали массово прибывать в Ростовскую область в феврале после того, как главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию. Тогда же в республиках был введен режим повышенной готовности, а позже — режим ЧС, отменять который пока не планируют. Сразу 26 регионов России заявили о готовности принять беженцев, помочь с жильем и трудоустройством. На сегодня это сделали 73 региона.
Сейчас в пунктах временного размещения на территории Ростовской области находятся около 5,5 тысячи человек. В целом, по словам Василия Голубева, с середины февраля границу России в Ростовской области пересекли свыше 516 тысяч человек.