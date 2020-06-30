Без передышки на прохладу: россиянам пообещали теплый июль

На большей части территории России июль будет теплым, а кое-где даже аномально жарким. Об этом объявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В западных регионах Европейской части страны температура выше нормы, в восточных регионах и Поволжье — около нормы. Огромная территория Западной Сибири, Красноярского края, Якутии — там тоже [температура] выше нормы. В общем-то, если анализировать этот прогноз, можно говорить о том, что июль будет теплым практически повсеместно», — сказал Роман Вильфанд ТАСС.

В то же время научный руководитель Гидрометцентра предупредил, что этот прогноз не означает, что каждый день будет жара. Погодные режимы могут чередоваться, но в среднем июль будет теплым.

Не только июль, но и июнь в 2020 году был довольно теплым, причем последний день первого месяца в столичном регионе выдался еще и ясным. Во вторник в Москве до +24, по области — до +25 градусов. В среду, 1 июля, в столичном регионе будет до +27 градусов, но временами пройдет дождь.

Зато для Оренбургской области опубликовали предупреждение: в первый день июля там будут заморозки, до -2 градусов. Такая же погода сохранится и 2 июля.