Врач рассказал россиянам, как пережить «погодную пилу»

Резкая перемена погоды может стать причиной плохого самочувствия и усугубить хронические заболевания, считает врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков. Он дал россиянам советы о том, как пережить «погодную пилу».

«Погодная пила» — это быстрая смена влажности, давления, магнитной активности и температуры, объяснил Беленков в интервью радио Sputnik. Такая перемена погоды особенно опасна для людей с проблемами сердца и сосудов. Врач призвал граждан, страдающих этими заболеваниями строго соблюдать все рекомендации по лекарствам.

В жару Беленков посоветовал россиянам носить свободную и дышащую одежду и головной убор. Разница температур в комнате и на улице не должна превышать пять градусов. «Если на улице 30, а вы ставите кондиционер на 18, это стопроцентная гарантия радикулитов, течения из носа, кашля и всего остального», — объяснил кардиолог.

Хорошо перенести жару, по словам Беленкова, поможет увеличенная норма потребления воды. При этом в воду можно добавлять растворимые соли натрия и магния для профилактики сгущения крови, и для восполнения потери жидкости и микроэлементов, сказал врач.

При такой погоде нужно особенно внимательно следить за самочувствием, подчеркнул Беленков. Головная боль, головокружение, слабость и потемнение в глазах считаются первыми признаками перегрева и обезвоживания, заключил врач.