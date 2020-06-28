В Гидрометцентре рассказали о комфортной погоде в Москве в начале следующей недели

«В воскресенье начнется понижение температуры, и мы приходим к хорошей погоде. Какая погода хорошая? Та, которая является средней, нормальной с климатической точки зрения. Уже в ночь на понедельник температура ожидается от +10 до +12 градусов, а дневные температуры максимальные — +20…+22 градуса», — заявил Вильфанд и добавил, что именно эта температура соответствует норме конца июня.

По словам синоптика, во вторник. 30 июня, сохранится прохладная комфортная температура. 1 июля в Москве снова будет аномально жарко. Столбик термометра поднимется выше отметки +25 градусов. Сильных осадков в течение следующей недели в столице не будет.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 28 июня Среднерусскую равнину атакует холодный атмосферный фронт. Вдоль него протянется гряда мощных грозовых облаков. Это значит, что пройдут сильные ливни. Днем в воскресенье в Москве до +26 градусов.