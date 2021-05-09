«Бессмертный полк» пролетел над Ханты-Мансийском

В Ханты-Мансийском автономном округе 9 мая состоялась акция «Бессмертный полк в небе». В День Победы над Ханты-Мансийском пролетели самолеты Як с двумя тысячами портретов ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил ТАСС.

Самолеты Як сегодня с портретами героев ВОВ сегодня также пролетят над Нефтеюганском и Сургутом. А 10 мая акция пройдет в Нижневартовске и Мегионе.

Вице-президент Федерации самолетного спорта ХМАО Павел Манченко рассказал, что фотографии своих родных, принимавших участие в ВОВ, были присланы жителями Югры. Снимки разместили на бортах самолетов.

Акция «Бессмертный полк в небе» символизирует победу над фашизмом. Самолетами Як-52 и Як-54 управляли летчики пилотажной группы «Барсы», базирующейся в Сургуте.

Акция впервые прошла в ХМАО в 2019 году. Тогда над Сургутом пролетели шесть самолетов с 12 портретами участников ВОВ.

Шествие «Бессмертного полка» ранее прошло в Шанхае. В акции приняли участие русскоязычные жители. Мероприятие провели на территории генконсульства РФ.

В России акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате. В этот раз к шествию присоединятся на 1,5 миллиона человек больше.