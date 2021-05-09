Шествие «Бессмертного полка» прошло в Шанхае

В Шанхае прошла акция «Бессмертный полк» с участием русскоязычных жителей. Мероприятие состоялось на территории генерального консульства РФ в Шанхае.

«9 мая — день, когда в 1945 году немецко-фашистская военщина в собственном логове расписалась в безоговорочной капитуляции, для всех граждан РФ и бывшего СССР навсегда останется светлым праздником, Днем Победы, а также символом великого единства наций и народов СССР», — заявил перед участниками мероприятия генеральный консул РФ в Шанхае Александр Шманевский.

В акции приняли участие около 120 человек, передал ТАСС. Также прошел концерт казачьего творческого коллектива «Стан» и детского хора из школы при российском генконсульстве. Дипломат отметил, что для новых поколений и для ветеранов войны все эти события являются далеким прошлым.

В этом году у россиян вырос интерес к акции «Бессмертный полк России». К онлайн-шествию в этот раз присоединятся как минимум на 1,5 миллиона людей больше. Из-за высокого спроса организаторы решили продлить прием заявок. Отправить анкету в соцсетях можно до 12:00 9 мая.