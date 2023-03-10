Общество 10 марта 2023, 15:46 Bershka, Pull&Bear и Zara откроются в России с новыми названиями — СМИ Mash: Bershka, Pull&Bear и Zara с новым названием появятся в России уже в апреле Unsplash

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Bershka, Pull&Bear и Zara в апреле снова откроются в России, но под новыми названиями, сообщил Mash. Несмотря на сдвиг сроков, планы на открытие магазинов весной не изменились.

Три крупных магазина откроются заново в России под новыми названиями. Bershka сменит его на Ecru, Pull&Bear и Zara станут DUB и Maag соответственно.

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Изначально открытие планировалось в более ранние сроки, однако время изменилось из-за мощного землетрясения в Турции. Именно там, а также в Китае собирались организовать производство одежды с новыми бирками.

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Испанская группа Indidtex ранее продала российский бизнес новому владельцу — Daher Group.

Ранее инсайдеры сообщали о начале работы магазинов уже в начале февраля, однако предположения не подтвердились.

Одной из первых точек должен стать магазин в столичном торговом центре «Авиапарк», где разместится бренд Maag, торгующий мужской, женской и детской одеждой.