Общество 21 января 2023, 14:01 Новые магазины откроются на месте точек Inditex «Коммерсант»: весной 2023 года на месте точек Inditex откроются магазины Daher Group РИА «Новости»

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Новый владелец российской части бизнеса испанской группы Inditex, Daher Group, откроет свои первые торговые точки в России весной 2023 года. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Источник уточнил, что одним из первых станет магазин в столичном торговом центре «Авиапарк» под брендом Maag. В нем начнут продавать детскую, мужскую и женскую одежду.

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В российском отделении Inditex отметили, что Daher Group будет вести бизнес в России под личными брендами, не имеющими отношения к испанскому холдингу.

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До приостановки работы группы Inditex в России у компании были открыты более 500 точек по территории страны.

В октябре 2022 года стало известно, что группа Inditex, владеющая такими брендами, как Stradivarius, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Massimo Dutti и Zara, договорилась о продаже своего отечественного бизнеса франчайзи Daher Group из Ливана.

Ранее сообщалось, что из-за ухода из России иностранные ретейлеры потеряли около 700 миллионов долларов.