Общество 25 января 2023, 16:08 Магазины Zara откроются в России под новым названием

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Сеть магазинов Zara вернется в Россию под названием Maag. Об этом сообщил сайт «Москва 24» со ссылкой на источник.

Магазины, со слов инсайдера, начнут работать в российской столице уже через 10 дней. Первая точка разместится в торговом центре «Авиапарк».

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В марте прошлого года Zara сообщила о прекращении работы магазинов на территории России. Позднее стало известно, что компания Inditex продает российский бизнес группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов.