В Башкирии следователи начали проверку после нападения на беременного врача в больнице Нефтекамска. У женщины угроза выкидыша.

О происшествии в больнице сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Он пообещал устроить разбирательства, которые будет контролировать прокуратура.

«На хрупкую женщину-врача напал мужчина, по моим данным, это родственники ребенка, отказавшиеся от посещения кабинета неотложной помощи. Взрослый мужчина избил врача на рабочем месте, исполняющего свой долг, избил прилюдно. По словам очевидцев, он вытащил ее из кабинета за волосы. Вы можете себе такое представить? Я — нет», — написал Забелин в Facebook.

Министр рассказал, что от побоев и стресса женщина потеряла сознание, ее госпитализировали. По его словам, из-за нападения жизнь будущего ребенка оказалась под угрозой.

После происшествия следователи Башкирии объявили о проверке. Они намерены осмотреть место происшествия, опросить очевидцев, назначить судебно-медицинскую экспертизу. После этого действиям мужчины дадут правовую оценку.