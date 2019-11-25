Мужчина с ножом напал на врача в детской больнице Пскова

Нападение на врача произошло в больнице. Пострадавшая женщина получила ранение в бок. В срочном порядке ее госпитализировали. В данный момент полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Глава Следственного управления СК РФ по Псковской области Петр Крупеня поручил сотрудникам ведомства выехать на место и провести проверку для выяснения причин и обстоятельств случившегося.

Между тем губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил собрать специальную комиссию, которая займется изучением мер безопасности во всех медицинских учреждениях региона. В детской областной больнице после нападения на врача проведут служебную проверку.

Mash сообщил, что причиной нападения на врача стала смерть маленькой пациентки от лейкоза. Отец девочки решил, что в гибели ребенка виноваты медики, которые вели неправильное лечение. Проверка работы врачей показала, что никакой ошибки они не совершили, а ребенок умер из-за быстрого течения заболевания. Между установкой диагноза и смертью ребенка прошел всего один месяц.

Родители не согласились с выводами и в социальных сетях писали о том, что их дочь убили. Сегодня отец ребенка пришел в больницу с ножом, утверждает Mash. В данный момент напавшего на врача задержали.