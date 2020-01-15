Петербургский пенсионер 76-летний Жора Мирзоян вместо помощи от врачей скорой помощи получил побои и оскорбления по пути в больницу. Он хотел попасть в госпиталь для ветеранов войны, но встретил агрессивное непонимание медиков.

Мирзоян рассказал «360», что 9 января у него поднялось давление до 190. Он и его жена забеспокоились так как он уже пережил инфаркт и страдает мерцательной аритмией. Поэтому супруги показали врачу выписки из его медицинской карты и сообщили, что им нужно попасть именно в больницу на улице Старорусской, 3. На такси они ехать не хотели, так как в любой момент пенсионеру могло стать хуже. Врачи скорой не оказали Мирзояну медицинскую помощь, но согласились его доставить в нужный ему госпиталь, где его уже ждали.

Однако по пути пенсионеры заметили, что машина скорой повернула к Александровской больнице. Они удивились, но врач заявил, что отвезет их туда, куда захочет.

Мирзоян попросил остановить машину и заявил, что сам доберется на Старорусскую. В ответ, по его словам, он подвергся нападению.

«Он подошел ко мне так близко, что я почувствовал запах алкоголя. Затем схватил за горло и начал душить. А потом ударил в лицо», — рассказал пенсионер.

Его жена Анна сообщила «Фонтанке», что попыталась бросить на помощь, но ее оттолкнула находившаяся в машине медсестра и скрутила ей сзади руки. При этом медработница никак не реагировала на окровавленное лицо пенсионера, только скрутила из бинта жгуты и вставила их Мирзояну в нос. После этого пожилых людей все-таки выпустили из машины. Они направились в ближайшее отделение полиции, где написали заявление на обидчиков и вызвали другую скорую. Пенсионеров довезли до травмпункта на Литейном, где Мирзояну зашили нос и сделали томограмму.

Начальник сектора информации администрации Невского района Анастасия Шубенко назвала «Фонтанке» имя обидчика — им оказался Иван Бондарев. И у него есть своя версия случившегося. Она напоминает классическую литературную притчу об унтер-офицерской вдове, которая сама себя высекла.

«По предварительным данным, которые мы проверяем, медики пытались объяснить Мирзояну, что не они формируют маршрутизацию, но пациент повел себя неадекватно и ударил Бондарева головой в лицо», — заявила Шубенко. По ее словам, у Бондарева хорошая репутация, он не раз спасал жизни своим пациентам.

Медик утверждает, что пенсионер нанес ему травмы и сейчас мужчина находится на лечении. Его слова подтвердили медсестра и водитель неотложки.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко сообщил «360», что по заявлению пенсионера ведется проверка.