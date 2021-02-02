Бензин в Хабаровском крае будут продавать по карточкам

Часть бензина в Хабаровском крае будут отпускать по карточкам. Такую меру власти приняли на время, пока местный нефтезавод находится в режиме пуско-наладочных работ.

Топливо для Хабаровского края будут временно выделять из Росрезерва. Об этом сообщил журналистам во вторник зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук РИА «Новости».

Перебои с топливом в регионе начались с 18 января, а с 27 января на автозаправках начали образовываться километровые очереди. Часть АЗС пришлось закрыться из-за отсутствия бензина АИ-92 и АИ-95. Власти объяснили проблемы модернизацией хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Они обещали, что он вернется к обычному графику с 1 февраля. Однако предприятие не успело запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина.

Пока завод не начнет работать в полную меру, власти региона разработали временную оперативную схему доставки и продажи топлива.

«С Нефтегазхолдингом был проработан вопрос о поставках топлива для края из Росрезерва. Сегодня были залиты первые цистерны, которые уже находятся в пути. По такой схеме топливо будет приходить в регион ежесуточно. В первую очередь — бензин марки АИ-92», — сообщил Литвинчук.

Бензин будут продавать в городах не менее чем на 30% заправок нефтеперерабатывающего завода. На остальных топливо можно будет приобрести только по картам.