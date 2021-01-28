Бензин может подорожать. Правительство ищет способы сдержать цены

Нефтекомпании на совещании в правительстве 28 января попросят увеличить компенсации из бюджета, чтобы сдержать рост оптовых цен на топливо. Они планируют внести изменения в демпфирующий механим, который призван сдерживать колебания оптовых цен на нефть в России.

В топливный демпфере, или расчете обратного акциза на нефть, который выплачивается российским переработчикам в качестве компенсации за рост внутренних цен на сырье в рамках налогового маневра, нефтекомпании предлагают уменьшить индексацию индикативной цены, от которой зависит величина субсидий. Для нефтеперарабатывающих заводов это позволит сократить убытки и увеличить их загрузку, для Минфина грозит потерей 70 миллиардов рублей в год. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

В начале года оптовые цены на топливо сильно выросли, потому что цены на нефть пошли вверх, а курс рубля остался слабым. Ситуация усугубляется пандемией, во время которой спрос на сырье упал, во многих российских компаниях прибыль нулевая. Правительство России в сложившей ситуации может не удержать рост цен на бензин в пределах инфляции.

Если правительство, по мнению источника «Коммерсанта», будет настаивать на росте загрузки для сдерживания оптовых цен на топливо, нефтяники будут нести убытки. Если же цены в оптовом звене не сдерживать, это приведет к убыткам независимых АЗС, которые рано или поздно все равно вынуждены будут повысить цены. Источник считает, что спасет ситуацию повышение цен на бензин 1,5 рубля за литр, однако, опасаясь социальной напряженности, регуляторы на это не пойдут.

Минфин считает, что при периодических изменениях оптовой цены на нефть на мировом рынке, бюджет не может себе позволить изменять демпферный механизм. В ведомстве считают, что в таком случае придется искать другие источники для компенсации потерь нефтяных компаний.