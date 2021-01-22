Цена бензина АИ-92 на бирже приблизилась к историческому рекорду

Текущие котировки близки к историческому рекорду биржевой цены на АИ-92, который был поставлен в мае 2018 года. Тогда цена доходила до 54,9 тысячи рублей за тонну.

Такая нетипичная ситуация для января происходит на фоне роста экспортной альтернативы из-за снижения экспортной пошлины и роста цен на нефть, а также повышения акцизов.

Еще в декабре Минэнерго рекомендовало нефтяникам повысить производство и увеличить отгрузки в России. Но эксперты считают, что потенциал повышения цен в оптовом звене почти исчерпан. Это, по их мнению, объясняется тем, что цены уже приближаются к уровню экспортной альтернативы.

В новом году эксперты не ожидают значительного изменения цен на бензин. По их данным, цены не превысят уровня официальной инфляции. Поэтому для потребителей стоимость будет относительно стабильной. Вице-премьер России Александр Новак сообщал, что рост цен на бензин Аи-92 в стране в прошлом году составил 2%, что существенно ниже инфляции, которая, по данным Росстата, составила 4,91%. Ситуацию с ценами на бензин контролируют специалисты в правительстве РФ и Минэнерго.