Общество 04 апреля 2024, 19:14 Бенефициаров «Макфы» заподозрили в оказании давления на суд ГП: владельцы «Макфы» решили повлиять на суд и вызвать социальное напряжение РИА «Новости»

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Появившаяся в СМИ информация о приостановке работы предприятий «Макфы» не соответствует действительности. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов, сообщила «Российская газета».

По его словам, таким образом владельцы компании попытались оказать давление на суд и создать напряжение в обществе. Он также охарактеризовал эти действия как «пиар-фантазию», которую растиражировали средства массовой информации.

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«Наложение ареста на активы холдинга не препятствуют выплате работникам заработной платы <…> производству и реализации готовой продукции», — подчеркнул он.

Ранее на все имущество крупнейшего российского производителя макарон «Макфа» наложили арест. Представляющий компанию в суде адвокат Павел Хлюстов назвал исковые требования прокуратуры «правовым фэнтези».