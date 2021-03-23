Белозерцева удалили из списка членов президиума пензенского отделения «Единой России»

Имя губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева удалили из списка членов президиума регионального отделения «Единой России» на сайте партии. В понедельник членство Белозерцева в «ЕР» было приостановлено из-за возбуждения уголовного дела о взятках.

Имя Белозерцева удалили из списка членов пензенского отделения «Единой России» вечером в понедельник. Однако при поиске губернатора в разделе «Лица партии» на сайте «ЕР» все еще выдает его биографию. По уставу партии, приостановление членства в партии влечет за собой исключение из руководящих органов структурных подразделений.

Пензенского губернатора Белозерцева задержали в воскресенье вечером. Его заподозрили в получении взяток, которые достались ему в виде автомобиля Mercedes и дорогих часов, на общую сумму 31 миллион рублей.

По версии следствия, за время пребывания на посту губернатора от растрат Белозерцева регион потерял около трех миллиардов рублей. Фигурантами дела, помимо Белозерцева, стали пять человек, включая главу фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля. Накануне Басманный суд перенес избрание меры пресечения бизнесмену на вторник. Суд не смог арестовать Шпигеля по состоянию здоровья — ему стало плохо в зале суда, откуда его вынесли на носилках.