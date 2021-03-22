«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за дела о взятке

В понедельник, 22 марта, президиум пензенского регионального политсовета «Единой России» приостановил членство в партии губернатора Ивана Белозерцева. Причиной стал арест по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-служба реготделения партии.

«В связи с возбуждением уголовного дела против губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на заседании в соответствии с партийным уставом принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела», — говорится на официальном сайте «Единой России».

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его сообщников арестовали в Москве до 20 мая этого года. По предварительным данным, он в 2020 году получил от бизнесменов Шпигеля и Колоскова крупную взятку в виде автомобиля Mercedes, дорогих часов и денег в размере более 30 миллионов рублей.

Сегодня стало известно, что глава группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель, которого также арестовали, плохо себя чувствует. В изолятор временного действия ему пришлось вызвать скорую помощь.