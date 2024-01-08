Общество 08 января 2024, 09:09 Белгородских детей отправят в загородные школьные лагеря других регионов Гладков: белгородских школьников отправят на время каникул в другие регионы РИА «Новости»

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Школьников из Белгорода собираются отправить на каникулы в другие регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, за последние сутки поступило 1300 заявок на то, чтобы временно разместить детей в загородных школьных лагерях.

«Созвонился со своими коллегами-губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Они все готовы нам оказать помощь», — рассказал Гладков.

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По его словам, белгородских специалистов уже отправили осмотреть места размещения школьников. Власти начали формировать детские группы из тех, кто будет находиться в загородных лагерях.

Школьные каникулы в нескольких муниципалитетах Белгородской области продлили до 19 января. Техникумам и вузам предложили перейти на дистанционный формат.

Такое решение приняли после декабрьских и январских обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Погибли 25 жителей Белгорода, более 100 — пострадали. Как уточнил Гладков, сейчас в пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района находятся около 300 белгородцев.