Общество 04 января 2024, 16:14 Каникулы в нескольких муниципалитетах Белгородской области продлили до 19 января Гладков сообщил о продлении канукул в ряде муниципалитетов Белгородской области РИА «Новости»

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Школьные каникулы продлили с 9 по 19 января в нескольких муниципалитетах Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Решение об этом вынесли на заседании оперативного штаба.

Мера будет действовать в Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Борисовском, Волоконовском районах, Грайворонском, Шебекинском, Валуйском и Яковлевском городских округах, а также двух населенных пунктах в Корочанском районе — Мелихове и Дальней Игуменке.

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Детсады в этих муниципалитетах будут работать в режиме дежурных групп, уточнил Гладков. В группе места будут предоставлять в первую очередь детям родителей, которые работают на предприятиях непрерывного цикла.

«В техникумах и вузах, которые располагаются в этих муниципальных образованиях, сессию рекомендуем провести в дистанционном формате. При необходимости — продлить каникулы», — добавил губернатор.

В школах искусств, спортивных секциях и прочих учреждениях допобразования решили пока сохранить обучение только в формате удаленки — тоже до 19 января.

«Следующий штаб проведем 16 января и будем принимать решение в зависимости от оперативной ситуации», — заключил глава региона.