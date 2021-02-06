Батареи в Москве станут максимально горячими из-за сильных морозов

В начале следующей недели в ночное время в Москве столбик термометра может опускаться до минус 27 градусов. В связи с этим температуру в отопительных системах Москвы понемногу повышают.

Городские службы приступили к постепенному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящих сильных морозов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидается резкое понижение температуры, в начале следующей недели в ночное время столбик термометра в отдельных районах может опускаться до минус 27 градусов», — заметил он.

Именно поэтому энергетики приступили к поэтапному повышению температуры теплоносителя в системе теплоснабжения, чтобы в период сильных морозов довести ее до максимального значения, отметил Бирюков.

Бирюков уточнил, что регулировка тепла происходит за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. При этом корректировка должна происходить в несколько этапов.

«Нельзя в один миг уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная несколькоступенчатая процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков», — сообщил заммэра Москвы.

Бирюков подытожил, что городские службы переведены на усиленный рабочий режим из-за сильных морозов. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. К холодам подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, пополнены запасы резервного топлива.​