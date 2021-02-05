Жителям регионов дали советы для получения московской зарплаты

Она напомнила, что на время пандемии очень многие офисные работники перешли на удаленную работу. Для многих компаний это оказался выгодный формат, так как позволяет экономить на аренде офисов, поэтому уходящих на дистанционную работу сотрудников будет все больше.

«Наблюдается тенденция на переход на удаленный формат работы. Она будет продолжаться», — заявила эксперт.

Она отметила, что в последнее время на московском рынке труда началась большая конкуренция между коренными жителями столицы и кандидатами на свободные рабочие места из других регионов. Все они готовы работать из дома, но для жителей провинции столичная зарплата в приоритете.

С этим мнением не согласилась эксперт-консультант по работе с удаленными сотрудниками Евгения Тудалецкая. Она пояснила, что жителям регионов не стоит рассчитывать на московские зарплаты. Работодатели будут платить по рынку труда того субъекта, где сотрудник находится. Тем самым они сэкономят еще больше.

«Компании построят систему мотивации для работников из регионов с меньшей средней зарплатой, чем в Москве», — пояснила она.

Свой прогноз по сохранению и развитию «удаленки» дал основатель корпорации кадровых агентств Business Connection Ильгиз Валинуров. По его словам, удаленный формат работы станет нормой только для небольших фирм. Крупный бизнес и госкорпорации, которые сконцентрированы в Москве, не пойдут на такой шаг.

Перевод 30% сотрудников на удаленную работу в Москве с 27 января стал носить рекомендательный характер. Изменения в свой указ внес мэр российской столицы Сергей Собянин. Он заявил, что теперь руководители компаний самостоятельно будут решать оставлять людей на удаленке или возвращать их в офисы.

Проведенный среди москвичей опрос показал, что возвращаться на работу из дома не захотели 52% респондентов. Только 30% опрошенных заявили, что хотели бы вернуться в офис и увидеться с коллегами.