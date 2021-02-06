Влияние морозов на рост заболеваемости COVID-19 оценили в Москве

Морозы, которые ударят в столице в ночь на 7 февраля и продержатся несколько дней, могут спровоцировать рост заболеваемости ковидом. Люди будут толпиться в кафе и торговых центрах и заражать друг друга. Лучше переждать холода дома. Такой совет дал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

«Коронавирус передается от человека к человеку. А когда морозы сильные, люди идут в помещение, в этом есть некая опасность. Люди скученно будут находиться и, соответственно, больше могут заражаться. Потому что идет от человека к человеку. В воздухе очень мало сохраняется. А в основном это контакты между людьми. А контакты во время мороза больше в помещении», — приводит РИА «Новости» слова Малышева.

Профессор добавил, что люди вряд ли станут гулять в такой холод, но на остановках толпиться будут. По его словам, в таких ситуациях нельзя забывать о СИЗ.

«Видишь народ — надень маску», — призвал Малышев.

По прогнозам синоптиков, начиная с воскресенья и до середины следующей недели, в московском регионе установятся аномальные морозы. Температура воздуха будет на 12 градусов ниже климатической нормы.