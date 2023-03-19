19 марта 2023, 12:15
Бастрыкин поручил проверить высказывания министра ФРГ об «аресте Путина»
СК сообщил о проверке высказываний министра ФРГ Бушмана об «аресте Путина»
Следственный комитет России даст правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ Марко Бушмана о том, что он собирается лично арестовать президента России, если тот приедет в Германию. Провести проверку этого высказывания поручил председатель СК Александр Бастрыкин.
Поручение будет выполнять центральный аппарат ведомства. Специалисты дадут необходимую правовую оценку словам Бушмана о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда, подчеркнули в пресс-службе СК.
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Ранее Бушман заявил, что, если «нога Путина ступит на территорию Германии», он ожидает от Международного уголовного суда быстрой связи с Интерполом.
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«Германия будет обязана арестовать президента Путина, когда он въедет на немецкую территорию, и передать его МУС», — добавил министр ФРГ.
МУС выдал незаконный ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой 17 марта. Важно, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и не несет по нему никаких обязательств.
Против трех судей МУС, которые выдали ордер, предложили ввести санкции.
Германия
СК РФ
Владимир Путин
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