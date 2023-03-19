Мир 19 марта 2023, 09:40 Немецкий министр пообещал лично арестовать Путина в случае его визита в Германию Министр юстиции ФРГ Бушман заявил, что арестует Путина в случае его визита в Германию РИА «Новости»

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Президента России Владимира Путинка арестуют, если он приедет в Германию. Об этом заявил немецкий министр юстиции Марко Бушман, слова которого привело издание Die Zeit

Бушман отметил, что, если нога Путина ступит на территорию Германии, он ожидает от Международного уголовного суда быстрой связи с Интерполом и государствами-участниками.

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«Германия будет обязана арестовать президента Путина, когда он въедет на немецкую территорию, и передать его МУС», — подчеркнул министр.

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Он обратил внимание, что выполнит требование МУС, потому что страна подчиняется юрисдикции суда.

В пятницу, 17 марта, МУС выдал ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Но Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и не несет по нему обязательств. Против трех судей МУС, которые выдали ордер, предложили ввести санкции.