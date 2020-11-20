Бастрыкин пообещал наказать всех, кто «куражится» на памяти о Великой Отечественной войне

На международном форуме «Уроки Нюрнберга» глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что найдет каждого, кто будет «куражиться» над историей. Судить виновников будут по всей строгости закона.

«И я хотел бы предупредить всех тех, кто еще так пытается куражиться на памяти о наших дедах и отцах: найдем каждого. И каждый получит по закону», — цитирует председателя Следственного комитета России РИА «Новости».

Также он напомнил о случаях осквернения памяти ВОВ. Один из них произошел в Кронштадте. Молодые люди жарили сосиски у Вечного огня. Еще один — житель Воронежа загрузил на сайт «Бессмертного полка» фотографию Гитлера и подписал «Шикльгрубер Адольф Алоисович».

На форуме Бастрыкин сообщил о создании отдела по расследованию преступлений фашизма. Его сотрудники будут искать всех, кто пропагандирует реабилитацию нацизма и кто попытается без оснований обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

Бастрыкина поддержал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он считает, что нужно жестко наказывать по закону тех, кто оскверняет память советского народа, который сражался за победу России в Великой Отечественной войне.