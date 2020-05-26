Хулиганы жарили сосиски у Вечного огня в Кронштадте

Полицейские Санкт-Петербурга разыскивают неизвестных, которые устроили «шашлыки» около памятника Великой Отечественной войне. Рядом с Вечным огнем местные жители нашли шампуры и упаковку сосисок.

Директор музея Кронштадта 25 мая обратился в полицию, сообщили сайту kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он заявил, что в соцсетях прочитал новости о вандализме. Все произошло на Якорной площади, у памятника «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов».

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Они выяснили, что 24 мая, примерно в 23:00, у мемориала остановилась Skoda Octavia. Из нее вышли несколько человек и стали жарить сосиски на Вечном огне. Пока хулиганов ищут. Позже будет решаться вопрос об открытии уголовного дела.

Это не первый случай осквернения памятника героям Великой Отечественной войне в Петербурге за последний месяц. Ранее женщина залила газировкой Вечный огонь на Марсовом поле. Позже мемориал закидали бутылками. Полицейские считают, что местная жительница, вероятно, была пьяна.