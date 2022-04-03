Бастрыкин поддержал идею трибунала для украинских националистов

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поддержал идею о создании трибунала по оценке преступлений украинских военных и других вооруженных формирований в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин обратил внимание, что о необходимости проведения трибунала по военным преступлениям украинского режима в Донбассе высказались власти ЛНР и выразили готовность к его созданию.

Глава СК подчеркнул, что поддерживает это решение, и напомнил, что российские следователи уже на протяжении восьми лет фиксируют все преступления военнослужащих ВСУ и украинских националистических воинских формирований против мирного населения Донбасса. Каждому факту дается правовая оценка, заверил он.

В настоящее время СК продолжает собирать и закреплять доказательства преступлений против мира и безопасности человечества, которые совершили должностные лица силовых структур Украины.

«Следователи тщательно фиксируют все факты преступного поведения Киева в отношении мирного населения. Уже проделан большой объем работы», — отметили в пресс-службе ведомства.

Собранные доказательства будут представлены общественности.