Бастрыкин поручил расследовать жестокое убийство пленного россиянина на Украине

Российские следователи займутся расследованием обстоятельств жестокого убийства россиянина, который попал в плен к украинским националистам. Всех участников зверств привлекут к ответственности.

Поручение в рамках уголовного дела отдал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба ведомства.

«На видеозаписи, которая получила распространение в Сети, запечатлен процесс избиения и убийства представителем националистических отрядов Украины российского военнопленного, руки которого связаны за спиной», — подчеркнули в СК.

В ходе расследования всех соучастников глумления, избиения и жестокого убийства установят и привлекут к ответственности.

Снятое в подъезде жилого видео распространили в социальных сетях и Telegram-каналах. На нем украинский националист избивал и бил ножом неизвестного мужчину. После расправы над ним боевик выкрикнул лозунг нацбатов.

Военкор Александр Коц отмечал, что погибшего заподозрили в сотрудничестве с Россией. Его пытали, а потом медленно резали.