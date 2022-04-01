Обвинение в геноциде жителей Донбасса предъявили 22 украинским военным

Следственный комитет предъявил обвинение в геноциде мирных русскоязычных жителей Донбасса 22 украинским военным. Среди обвиняемых — экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко и другие лица из числа командования, сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве отметили, что российские следователи установили многочисленные факты жестокого обращения с мирным населением со стороны ВСУ, применение ими средств и методов, запрещенных международным договором РФ.

Также были установлены факты, которые свидетельствуют о разработке биологического оружия. По данным СК, украинские военные совершали другие преступления — это пытки военнослужащих и мирных граждан, наемничество, похищения людей, незаконное лишение свободы, геноцид и экстремизм.

«За истекший период было возбуждено 590 уголовных дел о событиях на Украине. За весь период следствия допрошено более 169 тысяч человек», — уточнили в пресс-службе.

Потерпевшими признали более 42 тысяч человек, среди них 7429 несовершеннолетних. Помимо этого, следователи зафиксировали несколько фактов обстрелов украинской стороной ряда приграничных территорий РФ.