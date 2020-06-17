Басманный суд объяснил, почему за секс в «Яме» мужчина получил больший срок

Басманный суд объяснил, почему за секс на Хохловской площади девушка и парень получили разное наказание. Все дело в репутации.

Об этом порталу «Подъем» сообщила пресс-секретарь московского суда Ирина Морозова. Девушка проведет в изоляторе трое суток, а молодой человек — десять, потому что у него уже была судимость.

«Ему назначили наказание с учетом данных о личности. Он ранее был судим, судимость не снята и не погашена в установленном законом порядке. В связи с чем было назначено такое наказание. Она там более чистой репутацией обладает», — рассказала Морозова.

По данным издания «Московские новости», сама девушка утверждает, что изобразить секс предложил ее партнер, так как ему было скучно. Она согласилась, но не ожидала, что он серьезно. Также девушка добавила, что перед этим выпила около двух литров пива.

13 июня пара решила заняться сексом прямо на Хохловской площади в центре Москвы. Происходящее снимали прохожие и отдыхающие.