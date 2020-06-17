«Другу было скучно». Молодую парочку арестовали за секс в центре Москвы

Секс в излюбленной молодежью «Яме» на Китай-городе не остался незамеченным. Молодых людей арестовали на несколько суток. Решение вынес Басманный районный суд.

Молодого человека наказали на 10 суток, а девушка будет находиться под арестом трое суток. Об этом «360» заявили в пресс-службе суда. Пару признали виновной в мелком хулиганстве.

Девушка уже заявила, что секса никакого не было, а запись была постановочной. Молодые люди выпили и не отдавали себе отчет в том, что делали.

«Мы пытались инсценировать секс, потому что моему другу было скучно», — передает слова девушки на допросе телеканал РЕН ТВ.

Молодой человек сообщил Пятому каналу, что «был охмелен красотой» и не смог сдержаться. Таким образом он хотел привлечь внимание девушки.

Все случилось 13 июня. Молодые люди решили заняться сексом прямо на Хохловской площади в центре Москвы, на глазах у десятков прохожих и отдыхающих. Причем из одежды у молодого человека были только носки. Видео мигом разлетелось по социальным сетям.

Подобный случай произошел в Уфе — там пара занялась сексом прямо у стен школы.