Голая парочка занялась сексом на публике в центре Москвы

После снятия карантинных мер в Москве молодежь снова потянулась в «Яму». Это популярное место тусовок на Хохловской площади в районе «Китай-город». Обычно туда приходят выпить холодного пива в жаркие летние вечера. Но в этот раз посетители «Ямы» стали свидетелями акта любви между молодым человеком и девушкой.

Не стесняясь свидетелей голая влюбленная парочка занялась у всех на глазах сексом. Находящиеся рядом свидетели тут же достали мобильные телефоны, чтобы запечатлеть на видео этот акт.

Ролик разошелся по социальным сетям. Пользователи Twitter тут же обратили внимание на «нарушение социальной дистанции», отсутствие перчаток и масок на молодых любовниках. Хотя некоторые тут же отметили, что носки молодой человек снимать не стал.

В пресс-службе столичного главка МВД «360» сообщили, что информация о нарушении общественного порядка таким откровенным способом к ним не поступала.

В прошлом году «Яма» фигурировала в новостях, как место стычек посетителей и активистов общественного движения «Лев против». Противники курения и алкоголя приходили в общественное пространство, отбирали у посетителей их напитки. В итоге все заканчивалось дракой и вызовом полиции.