Башкиры смогли отстоять Куштау, несмотря на планы содовой компании. Почему им это удалось?

Жители Башкирии в очередной раз доказали, что гражданская активность помогает отстаивать свои интересы. Об ошибках властей и росте самосознания россиян «360» рассказала политолог Наталья Елисеева.

За ситуацией с горой Куштау, где содовая компания БСК начала разработку, а местные жители были против, следила все страна. Елиссева считает, что эту историю нельзя назвать местечковым конфликтом.

«Это довольно серьезная точка социальной напряженности в регионе», — отметила она.

Местные власти не смогли самостоятельно решить проблему, и президенту Владимиру Путину пришлось вмешаться.

Это говорит о несостоятельности властей Башкирии, которые не смогли своими силами отреагировать, вовремя понять, что конфликт нельзя будет решить очень быстро и теми методами, которыми поначалу они собирались решить. Если я не ошибаюсь, решить они хотели силовыми методом и быстренько все замять. Но замять не получилось Наталья Елисеева.

«Сейчас с ростом медийной поддержки, с ростом распространения информации в соцсетях, региональных и федеральных СМИ конфликты замять подобным образом не получается. Здесь вопрос диалога», — добавила эксперт.

Она напомнила, что россияне и раньше успешно отстаивали свои интересы в похожих ситуациях. Например, не давали снести или реконструировать какие-то здания.

«Мы сейчас находимся на стадии формирования гражданского общества, которое готово отстаивать свои права и при этом [делать это] мирным путем», — сказала политолог.

По ее словам, стало нормой выражать личное мнение и не стесняться этого. В результате формируется «здоровое развитие страны». Теперь стало важно, чтобы все стороны высказались и пришли к консенсусу.

Уже решено, что Каштау станет природным памятником. БСК не будет вести там разработку. Генпрокуратура РФ закончила проверку законности отчуждения госакций Башкирской содовой компании. Теперь она вернется под контроль государства, заявил глава региона Радий Хабиров. Об этом написал портал Ura.ru.