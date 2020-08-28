Генпрокуратура обнаружила нарушения в приватизации БСК

Генпрокуратура РФ отчиталась о проведенной проверке законности отчуждения госакций Башкирской содовой компании. Специалисты выявили нарушения.

Представитель надзорного ведомства Андрей Иванов сообщил ТАСС, что в ходе проверки госакций были обнаружены нарушения законодательства о приватизации. «Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли РФ», —отметили в ведомстве.

Теперь материалы направят в Следственный комитет. Там рассмотрят вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении «должностных лиц региональных органов власти».

Проверить законность отчуждения госакций содовой компании в Башкирии поручил Владимир Путин. Это произошло после разгоревшегося конфликта из-за разработки шихана Куштау между представителями компании и жителями. После столкновений глава республики Радий Хабиров поговорил с местными жителями и приостановил все работы. Позднее горе дали статус природного памятника.

Накануне Хабиров заявил, что передача содовой компании другому собственнику после получения регионом контрольного пакета акций невозможна.