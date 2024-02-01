01 февраля 2024, 10:59
Баптистскую секту привлекли для поднятия боевого духа солдат ВСУ
Офицер Марочко: в Часов Яр для работы с ВСУ приехали представители секты
В подразделения Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении приехали проповедники баптистской секты. Они раздали бойцам литературу и вовлекли их в свою организацию, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Баптистов заметили в городе Часов Яр. По словам офицера, они проповедовали с одобрения командиров украинских подразделений и их заместителей по работе с личным составом. Андрей Марочко заявил, что представители секты общались с солдатами, раздавали атрибутику и литературу своей организации.
Реклама
«Основная так называемая религиозная деятельность направлена на поднятие боевого духа и вовлечение бойцов в свою организацию», — сказал он.
Бои в районе Артемовска активизировались. Погода стабилизировалась, и промерзла почва, благодаря чему, по словам Андрея Марочко, обе армии смогли задействовать тяжелую технику. ВСУ привлекли заградотряды, чтобы удержать новобранцев от дезертирства. Их расставили на второй и третьей линиях обороны.
ДНР
Военные
ВСУ
Религия
Часов Яр
Реклама
Реклама