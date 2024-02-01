Общество 01 февраля 2024, 10:59 Баптистскую секту привлекли для поднятия боевого духа солдат ВСУ Офицер Марочко: в Часов Яр для работы с ВСУ приехали представители секты РИА «Новости»

Читать 360tv в

В подразделения Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении приехали проповедники баптистской секты. Они раздали бойцам литературу и вовлекли их в свою организацию, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Баптистов заметили в городе Часов Яр. По словам офицера, они проповедовали с одобрения командиров украинских подразделений и их заместителей по работе с личным составом. Андрей Марочко заявил, что представители секты общались с солдатами, раздавали атрибутику и литературу своей организации.

Реклама

«Основная так называемая религиозная деятельность направлена на поднятие боевого духа и вовлечение бойцов в свою организацию», — сказал он.

Бои в районе Артемовска активизировались. Погода стабилизировалась, и промерзла почва, благодаря чему, по словам Андрея Марочко, обе армии смогли задействовать тяжелую технику. ВСУ привлекли заградотряды, чтобы удержать новобранцев от дезертирства. Их расставили на второй и третьей линиях обороны.