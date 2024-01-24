Спецоперация 24 января 2024, 09:57 ВСУ начали бить по своим отступающим бойцам под Артемовском Марочко: заградотряды бьют по сдающимся и отступающим бойцам ВСУ под Артемовском Ministry of Defense of Ukraine

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Военнослужащие ВСУ получают приказы бить по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам на Артемовском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Он отметил, что украинские заградотряды в основном работают с третьей линии обороны, реже — со второй. Они не позволяют отступать подразделениям ВСУ, состоящим в основном из мобилизованных.

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Марочко сообщил, что продвижение ВС России на упомянутом направлении обратило в бегство недавно прибывших боевиков ВСУ, чьей задачей было удерживать рубеж между Артемовском и городом Часов Яр.

«Для пресечения самовольного оставления позиций по отступающим боевикам был нанесен артудар [со стороны ВСУ]», — подчеркнул Марочко.

Когда группа украинских солдат попыталась сдаться в плен в районе Клещеевки, по ней также стало стрелять смежное подразделение ВСУ, добавил подполковник в отставке.