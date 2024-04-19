Общество 19 апреля 2024, 19:51 Балканский вихрь «Гори» накрыл Центральную Россию Роскосмос показал спутниковое фото обрушившегося на Центральную Россию шторма Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Центральная Россия оказалась во власти сильного шторма — балканского вихря «Гори». Роскосмос опубликовал в своем Telegram-канале снимок спутника «Метеор-М».

«C 18 апреля в столице действует „желтый“ уровень погодной опасности. Ожидается, что выпадет почти месячная норма осадков», — говорится в сообщении.

Последствия непогоды уже наблюдают в разных частях города. В частности, на улице Машиностроения у станции метро «Дубровка» ураган снес металлический лист с крыши пятиэтажного офисного здания. Кусок железа упал на тротуар. В результате ЧП обошлось без пострадавших.

Сильный ветер в мегаполисе также валит деревья. Представители комплекса городского хозяйства предупредили москвичей, что непогода сохранится до вечера 19 апреля.