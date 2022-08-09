Бабушка детей-маугли из Подольска рассказала о их матери

Родная бабушка детей, найденных в захламленной квартире в Подольске, рассказала «360», что мать после развода с мужем постоянно их навещала. Родственница сообщила, что находится в больнице и данная ситуация ей неприятна.

«Она их навещает, она их любит очень сильно. Алкоголем мать не злоупотребляет. Не знаю, что там получилось и как, поэтому не приставайте», — рассказала женщина.

После развода трое детей двух, четырех и 12 лет остались жить с пьющим отцом в Подольске, мать уехала в Воскресенск. По словам бабушки, мать навещала детей.

Квартира, в которой обнаружили ребятишек, была в ужасном состоянии. Помимо того, что она очень давно не видела ремонта, повсюду видны следы упадка — грязные вещи, немытая посуда, плесень и грибок. Полицейские забрали оттуда детей и отвезли в больницу на обследование и реабилитацию. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выразила надежду, что в семье все наладится и дети будут жить с мамой в нормальных условиях.